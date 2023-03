Kas Hyundai võtab Rootsis lörri läinud taktika uuesti kasutusele? Lappi lubas bossi käske täita

Mehhikos täidab Breeni asemel Hyundai kolmanda sõitja rolli Dani Sordo ja tema puhul pole küsimustki - kui on vaja, laseb ta Neuville'i mööda. Mida teha aga Lappiga, kes justkui võitleks MM-tiitli eest, aga reaalsuses ilmselt mitte? Enne Mehhiko rallit on Neuville üldarvestuses 32 punktiga kolmas ja Lappi 15 punktiga seitsmes.

„Ma ei välista, et palun Esapekkal Thierry heaks koha loovutada, aga tagajärg peaks tema jaoks aktsepteeritav olema. Kolmanda sõitjaga on asi lihtsam, sest ta osale MM-tiitli heitluses. Esapekka puhul oleks see raske otsus, sest kui vaatan tiitliheitlust, on seis tema jaoks üsna tihe,“ rääkis Abiteboul portaalile DirtFish.