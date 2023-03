Kalev/Cramole kaotanud Bambergi peatreener: vahel mõtled, et suudad kõike. Ja siis tuleb vastane ja mängib lihtsalt paremini

„See on meie kõigi jaoks väga pettumust valmistav hetk. Vahepeal mõtled, et suudad saavutada kõike. Ja siis tuleb vastane, mängib lihtsalt paremini ja võidab teenitult. Peame olema endaga ausad. Me oleme selle saali kõige pettunumad inimesed. Nüüd on näha, kas oleme piisavalt tugevad - usun, et oleme, - et sellest löögist toibuda ja Bundesligas võiduseeriat jätkata,“ vahendas Amieli sõnu Bambergi koduleht.