DELFI VIDEO MEHHIKOST | Ott Tänak: vara on latti kuskile seada, üks-kaks testipäeva kruusal ei ütle meie jaoks veel midagi

Paariaastase pausi järel MM-sarja naasnud Mehhiko rallil on neljapäeval kavas testikatse ja kahel korral 1,12 km pikkune GTO publikukatse. Suureks võidusõiduks läheb reedel, kui kavas on kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 123,60 km.

MM-sarja liidrina peab Tänak rajale minema esimesena. „Euroopas on ka teisi kruusarallisid, kus pole (teepuhastamine) lihtne. Kuna siin on teed suhteliselt aeglased, siis (hakkab lugema) puhas füüsika. Julguse või millegi muuga väga vahet sisse teha ei õnnestu,“ rääkis Tänak Mehhikos esimesena startimisest. „Siin on see efekt üks kõige suuremaid, kindlasti tuleb keeruline.“