Igihaljas Zlatan Ibrahimovic naaseb 41-aastaselt Rootsi koondisesse

Veebruaris naases rootslane aga treeningutele ning viimases kolmes kohtumises on peatreener Stefano Pioli usaldanud ta kokku 68 minutiks platsile.

Andersoni jaoks oli selle aja jooksul näidatu piisav, et Ibrahimovic koondisesse ennistada. „Oleme Zlataniga tema vigastuse ajal pidevalt kontaktis olnud. Nüüd ta tunneb ennast lõpuks piisavalt hästi, et meid ka väljakul aidata. Tema iseloomuomadused ja kogemused annavad meeskonnale palju juurde. Ta on unikaalne,“ rääkis Anderson.