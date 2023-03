TÄNA OTSEBLOGI | Kas Liverpoolil õnnestub Madridis rongi alt välja tulla ning Napolil ajaloolise saavutuseni jõuda?

Avakohtumises tunnistas Liverpool koduväljakul Madridi Reali 5:2 paremust. Kusjuures Liverpool läks toona kohtumist kiirelt juhtima, kui skoori tegid Darwin Nunez ja Mohamed Salah. Poolajapausile mindi aga 2:2 seisul, sest kahel korral oli täpne ka Vinicius Junior. Teisel poolajal lagunes võõrustajate mäng täielikult ning Eder Militao ja Karim Benzema väravad andsid Realile kordusmänguks kolmeväravalise eduseisu.

Madridi klubi juhendaja Carlo Ancelotti sõnul ei minda korduskohtumises seisu hoidma: „Meil ei ole mõtet midagi arvutama hakata ning peame esimesest minutist mängu sisse saama. Meil tuleb mängida maksimaalse intensiivsusega ja loodetavasti sellest võiduks piisab. Loorberitele ei saa puhkama jääda. Kindlasti tuleb lahtine mäng ja loodame ennast rünnakutel parimast küljest näidata.“

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pole aga veel samuti püssi põõsasse heitnud: „Isegi kui meie võidulootus on 1%, siis anname endast parima. Meil pole midagi kaotada ja see on kindlasti parem, kui minna mängule suure pinge all. Aga mõistagi eelistaksin ma Carlo olukorras olla.“

Itaalia meistriliigat juhtiv Napoli alistas avamängus võõrsil Frankfurdi Eintrachti 2:0. Napoli väravad lõid 40. minutil Victor Osimhen ja 65. minutil Giovanni Di Lorenzo. Enne teist väravat jäid sakslased Randal Kolo Muani eemaldamise järel kümnekesi. Itaallaste edu võinuks olla ka suurem, kuid Khvicha Kvaratskhelia ei suutnud avapoolajal penaltit realiserida.

Napoli peatreener Luciano Spalletti loodab klubi Meistrite liiga ajaloos esimest korda veerandfinaali viia: „Minu meeskond on ajaloolise saavutuse veerel, aga ma kahtlen, et see meile lisapinget tekitab. Eelmisel hooajal alistas Eintracht Euroopa liigas Barcelona, kes meid konkurentsist lülitas Nad väärivad suurt austust. See saab olema väga keeruline matš ja me ei tohi mugavustsooni langeda. See pole meie moodi.“