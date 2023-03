BLOGI | Hambutu Liverpool ei suutnud Reali üllatada, Napoli jõudis Meistrite liigas esimest korda veerandfinaali

Ühtlasi said selgeks kõik kaheksa Meistrite liiga veerandfinalisti, kelleks on Madridi Real, Lissaboni Benfica, Müncheni Bayern, Manchester City, Londoni Chelsea, Milano Inter, AC Milan ja Napoli.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pole aga veel samuti püssi põõsasse heitnud: „Isegi kui meie võidulootus on 1%, siis anname endast parima. Meil pole midagi kaotada ja see on kindlasti parem, kui minna mängule suure pinge all. Aga mõistagi eelistaksin ma Carlo olukorras olla.“

Itaalia meistriliigat juhtiv Napoli alistas avamängus võõrsil Frankfurdi Eintrachti 2:0. Napoli väravad lõid 40. minutil Victor Osimhen ja 65. minutil Giovanni Di Lorenzo. Enne teist väravat jäid sakslased Randal Kolo Muani eemaldamise järel kümnekesi. Itaallaste edu võinuks olla ka suurem, kuid Khvicha Kvaratskhelia ei suutnud avapoolajal penaltit realiserida.

Napoli peatreener Luciano Spalletti loodab klubi Meistrite liiga ajaloos esimest korda veerandfinaali viia: „Minu meeskond on ajaloolise saavutuse veerel, aga ma kahtlen, et see meile lisapinget tekitab. Eelmisel hooajal alistas Eintracht Euroopa liigas Barcelona, kes meid konkurentsist lülitas Nad väärivad suurt austust. See saab olema väga keeruline matš ja me ei tohi mugavustsooni langeda. See pole meie moodi.“

Frankfurdi juhendaja Oliver Glasneri sõnul on neil küll paar võtmemängijat puudu, aga seda ei maksa vabanduseks tuua: „Mis meid teistest eristab, on oskus tagasilöökidega toime tulla. Meil on puudu kaks suurepärast mängijat, aga nende asendajad suudavad samuti mänge otsustada. Ühe mängijaga pole võimalik mänge võita,“ viitas Glasner Kolo Muani mängukeelule ja Jesper Lindströmi vigastusele.

Koha Meistrite liiga veerandfinaalis on juba taganud Lissaboni Benfica, Londoni Chelsea, Müncheni Bayern, AC Milan, Milano Inter ja Manchester City.