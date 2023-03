Heiki Nabi kaebus jäi rahuldamata. Paul Keres: spordiõiguse regulatsioon on jätkuvalt sassis

Kreeka-Rooma maadluse kahekordne maailmameister Nabi koos taustajõududega kaebuse Šveitsi föderaalsele ülemkohtule. Nende arusaama järgi on sportlase karistamine sellises olukorras, kus teda ei saa pidada tahtlikuks petjaks, ent ta ei suuda tõendada juhusliku saastumise allikat, vastuolus Šveitsi avaliku korraga. Sel nädalal selgus, et sealne ülemkohus sellega ei nõustunud. Seega kehtib ka edaspidi põhimõte, et keelatud aine organismis sisaldumise eest vastutab sportlane.