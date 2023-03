Šmigun-Vähi läheb kodusele MK-etapile kaasa elama: noortel on täna vast lihtsam pingega toime tulla

Endise suusatipu sõnu väga oluline, et Eestis toimuksid ennekõike nende alade võistlused, kus meie oma sportlased on maailma tipus või sellele lähedale jõudmas ja ka neid, kus meil on pikad traditsioonid ja ajalooliselt tugev publikuhuvi. „Kodused suurvõistlused annavad võimaluse end maailma tippude vastu proovile panna ja mis veel olulisem, üldse aru saada, kas sportlasele suurvõistluse pinge meeldib ning kuidas sellega hakkama saada,“ ütleb Kristina Šmigun-Vähi.

21. märtsil esmakordselt Tallinna lauluväljakul toimuv murdmaasuusatamise sprindietapp toob kohale maailma paremiku ning korraldajamaa saab välja panna rohkem võistlejaid kui tavaliselt. „Suurvõistlused nii-öelda koduhoovis motiveerivad noori, seovad rahvast üheks tervikuks ja kingivad palju positiivseid emotsioone,“ leiab ta.

Soovitab noortel oma sõitu teha

Kui Šmigun-Vähi ise tippsporti tegi, tundis ta võisteldes teatavad pinget, sest rahva ootused olid kõrged. „Noortel on täna vast lihtsam, sest esmajoones minnakse saama suurvõistluse kogemust. Ma soovitan neil teha lihtsalt oma sõitu ja anda endast kõik! Kodupubliku tugi aitab maksimumpingutust sooritada ja kui kõik läheb kenasti, siis annab just see võistlus kõvasti indu, et edasi treenida ja pingutada,“ usub endine tippsuusataja.

Tippvõistluse Eestisse toomine nõuab tipptasemel pingutust

Korraldusliku poole pealt annab Šmigun-Vähi Tallinna MK etapi korraldajatele au ning kutsub üles inimesi kohale tulema: „Maailma tippvõistlused koduhoovis näitavad eelkõige seda, et Eesti riik on tugev ja võimeline sellisel tasemel võistlusi läbi viima. Tean seda, et maailmakarika etapi Eestisse toomine on meeletu eeltöö ja erinevate nõudmiste täitmine, enne veel kui riigile üldse antakse võimalus võistluste läbiviimiseks,“ ütleb ta.

„Ma olen täiesti veendunud, et Tallinna lauluväljakul toimuv maailmakarika etapp on tipptasemel korraldatud ja pakub kõigile osalejatele korraliku elamuse - just seepärast peaksid inimesed seda võistlust vaatama tulema.“