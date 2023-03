HC Tallinn palkab peatreeneriks skandinaavlase

HC Tallinn osaleb tänavu kuuendat hooaega Eesti meistriliigas, lisaks on alati osaletud paralleelselt koduliigale ka Balti liigas või Soome meistriliigas. Viiel hooajal on meestele pakutud karastust ka eurosarjas.

Klubi on võtnud esindusmeeskonnas üha rohkem suuna noormängijate arendamisele. Tänavuse hooaja koosseisus on platsil käinud seitse HC Tallinnas ja neli partnerklubis HC Tallas käsipalluriteed alustanud kasvandikku.

„Meil oli ka eelmine hooaeg peatreener Taanist ning viis leegionäri. Võistkond, staff ja eelarve olid Eesti mõttes väga tugevad, kuid lõpuks ei näidanud meeskond oodatud mängupilti. Võib-olla olin juhina liiga kärsitu ja tegin kahe hooaja vahel liiga kardinaalseid muudatusi. Aga ma ei saanud seda aksepteerida, et sellise tugeva võistkonnaga hooajale vastu minnes jäigi mängupilt ebastabiiliseks ja hooaja autasuks vaid Eesti liiga pronksmedal. Olen aga senini veendunud, et oleme kohalikele mängijatele võimaluse andmisega õigel teel. Noori arendades on vaja lihtsalt kannatust, kannatust ja kannatust“, lausus HC Tallinna eestvedaja ja sel hooajal ajutiselt meeskonna peatreeneriks olev Risto Lepp.