Hans Teearu võitis Virtuse suusaalade MM-il kolm medalit

Teearu treeneri Kalju Ojaste hinnangul läksid maailmameistrivõistlused korda. „Lootsime, et mõned medalid peaksid ikka tulema ja seega võime rahule jääda. Kokkuvõttes tundub tänane hõbemedal hea lahendusena - see näitab, et Virtuse MM-il on tase piisavalt tugev. Eesti meistrivõistlustel ja rahvamaratonidel peavad keskmikud Hansuga tõsiselt arvestama; nüüd veendus ta ise, et MM pole jalutuskäik ning see paneb rohkem edasiste plaanide peale mõtlema ja treenerilt saadud ülesandeid täitma,“ leidis Ojaste.