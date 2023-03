Järjekordne loobuja: Prantsuse laskesuusatäht tõmbab karjäärile joone alla

Chevalier-Bouchet on juba kolmas tipplaskesuusataja, kes on sel nädalal karjääri lõpetamisest teatanud. Eile avalikustasid oma loobumiotsuse sakslanna Denise Herrmann-Wick ja norralanna Marte Olsbu Röiseland.

„Mul on nii hea meel, et suutsin edu saavutada ja kogu karjääri jooksul oma põhimõtetele kindlaks jääda. Nii uhke, et suutsin rasketel hetkedel edasi võidelda, uhke, et julgesin teha valikuid ja jäin neile kindlaks. Mind ootab uus elu, ei jõua ära oodata, mis edasi saab! Aitäh teile kõige eest,“ teatas prantslanna sotsiaalmeedia vahendusel.