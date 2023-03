Viimati novembris mänginud Henri Anieri kohal on suured küsimärgid

Anier käis viimati Tai kõrgliigas Muangthong Unitedi eest väljakul 30. novembril. Koondise šveitslasest peatreener Thomas Häberli avaldas eilsel pressikonverentsil, et 32-aastast ründajat vaevab kubemelihasevigastus.

„Kutsume ta tervise- ja fitnessitestidele. Tahame näha, kui kaugel ta oma probleemidest taastumisega on. On keeruline näha, et ta meiega liituks, aga teeme need testid ära. Oleme enne pühapäeva targemad,“ lausus Häberli.

Londoni Arsenali väravavaht Karl Jakob Hein pole samuti viimasel ajal Arsenali koosseisu kuulunud, põhjuseks kaelanärvi küsimus. „Ta pole viimased kolm nädalat sajaprotsendiliselt treenida saanud, vaid on harjutanud eriprogrammi järgi. Ta peaks sel nädalal meeskonna treeningutele naasma. Ootame sel nädalal, kas ta on täielikult taastunud. Oleme positiivsed ja optimistlikud, et ta saab meiega liituda. Aga näeme seda nädala lõpuks,“ sõnas Häberli.

Eile avalikustatud 24-liikmelisest koosseisust jäi täiesti välja keskpoolkaitsja Markus Soomets, kes vigastas reie tagalihast 3. märtsil Premium liiga lumises avamängus Flora ja Harju vahel ning on hinnanguliselt väljas neli kuni kuus nädalat.

Koosseisu varunimekirja kuuluvad Marko Meerits, Erko Jonne Tõugjas, Bogdan Vaštšuk, Nikita Vassiljev, Robi Saarma, Sten Reinkort, Ioan Yakovlev ja Alex Matthias Tamm.

Eesti koondis kohtub 23. märtsil Budapestis Ungariga ning neli päeva hiljem 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri avamängus Linzis Austriaga.

„Esiteks ootab meid mäng Ungariga, kuid peamine fookus on muidugi Austrial. Tegu on minu jaoks väga tugeva vastasega, eriti füüsiliselt. Neil on palli tagasi võitmisel keskväljal palju kvaliteeti. Nad on üleminekutel tugevad. Neil on piisavalt kvaliteeti, et olla väga tugev tiim - tipptasemel ründaja ja hea kaitsja. Peame olema valmis ja andma endast väljakul parima,“ lisas Häberli vastase kohta.

Vaata ka Häberli vastuseid Premium liiga kaootilise alguse kohta!

Eesti koondise koosseis märtsikuu mängudeks: