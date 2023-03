Sebastien Loeb tuleb Portugali rallil starti ootamatu masinaga

Loebi kaardilugejeks on Portugalis Laurène Godey.

„Ma olen väga õnnelik, et saan esmakordselt oma karjääris Assooride rallil osaleda,“ teatas Loeb sotsiaalmeedias. „See nädal ja see ebatraditsiooniline võistlus saavad olema vahva seiklus. Minu paremal käel on Laurène ja ma hakkan avastama Škoda Fabia RS Rally2 masinat,“ lisas prantslane.