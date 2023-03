Praegusel hetkel ei võta valitsus uusi rahalisi kohustusi. Oodatakse ära uus valitsus ja siis hakatakse neid menetlema. Aga tõsi on see, et eelmise aasta lõpus me esitasime kultuuriministeeriumiga memorandumi, et tekitada neile spordi suursündmustele eraldi fond. Me töötaksime välja kriteeriumid, et iga kord ei peaks valitsus neid taotlusi menetlema. Selle kokkuleppeni me valitsusega ei jõudnud. Loodame, et kui uus valitsus on paigas, siis saab seda edasi käsitleda.