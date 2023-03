SUURES PILDIS | Eesti naishokimängija tormilised aastad: töö kaotanud kahe lapse ema valiti MM-i parimaks kaitsemängijaks

Christin Lauk-Gurtovoi on olnud elupõline spordifanatt. Noorena tegeles ta jäähoki ja kergejõustikuga, kuid siis tundis, et peab tegema valiku, kumba spordiala eelistada. Mõistagi langes valik jäähoki kasuks. „Tunnen, et olen tiimimängija ja tore on koos ühise eesmärgi eest väljas olla,“ sõnas Lauk-Gurtovoi.

„Paljud noored tüdrukud eeldavad, et jäähoki on füüsiline ja karm spordiala, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Naiste mängus on lubatud kordades vähem kehakontakti ning kaklused, mis meeste mängus on igapäevateema, esineb naiste matšides haruharva,“ ütles ta.