The League`i korraldaja: teist nii võimsa fight card’iga võitlusõhtut ei leia Eestist ega naaberriikidest

Ühe särava tähena on võitlusareenile astumas Sigrid Kapanen, kes on saanud vaid ühe kuuga kolm Eesti meistritiitlit ning on U-23 vanuseklassi Tai poksi maailmameister.



Peakorraldaja eesmärk on luua võimalikult põnevaid vastasseise andekate võitlejate vahel. Ta on teinud koostööd spordiklubidega mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Šveitsis ja Saksamaal. Renno tunneb enda kutsutud võitlejate võitlusstiili ja teab, kui põnev matš võib tulla, kui mõne välismaa võitleja näiteks eestlase vastu seab.



Põnevaks muudab The League’i ka see, et võistlusmatše väga erinevates stiilides, mis üle maailma tuntud on – Tai poksi reeglitega, Tai poks MMA kinnastega, K1 reeglitega, MMA reeglitega.



Sportlased on valmis



Kevin Renno kinnitab, et sportlased on väga valmis.



Näiteks Astrid Johanna Grents teeb nädalas 5-6 erialast treeningut ja ülejäänud on kas jõutreening või aeroobne treening. Trenni teeb ta 8-10 korda nädalas. Rahu tuleb tema sõnul just ettevalmistusest treeningsaalis. Ta usub, et ringis tuleb osata kohaneda ja hetke pealt mõelda.



Sigrid Kapanen teeb praegu väga palju trenni. Kuna tal on mitu võistlust järjestikku olnud, siis hoiab ta vormi koguaeg väga hea tasemel – käib jooksmas, teeb lapatrenni, sparringut, grupitreeninguid.



Marko Šults seab endale eesmärgi ja astub niikaua vajalike samme, kuni seatud eesmärk on saavutatud. Viimane matš tõi talle vigastuse, aga nii kui ta sai end rohkem liigutada, hakkas ta ujuma ja tegema jõudu nii palju kui suutis. Lisaks jõu -ja kikkpoksi treeningud, millega käivad kaasas range tehnika ja sparring.



Mitmed poksijad käivad enne matši ka treeninglaagris. Maikel Astur käis Hollandis. Ta selgitab, et sealt saab kõik vajaliku, et olla ringis super vormis. Sealsetel treeneritel on suured teadmised ning kohal on arvukalt sportlasi, kellega harjutada.



Fight card:



• Hamza Ourahou vs Uku Jürjendal

• Raimonds Aukstikalnis vs Hendrik Themas

• Sabri Ben Henia vs Ott Remmer

• Adlison Semedo vs Maikel Astur

• Rhassan Muhhareb vs Henry Rohtla

• Nina van Dalum vs Astrid Johanna Grents

• Onni Haapala vs Allan Volosatõh

• Toni Ojanen vs Dmitry Salamatin

• Jussi Santalahti vs Aleksei Larin

• Roman Yarysh vs Marko Šults

• Eveliina Rauhansalo vs Sigrid Kapanen

• Olavi-Tanel Kask vs Siim Viljus

• Humam Alrashedi vs Roman Mitjajev