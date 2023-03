Eesti kolmanda reketi põhjalik analüüs: tennisele kulub aastas keskmiselt 47 000 eurot

Treener ja treeningbaas

Alustame kõige olulisemast – treenerist ja treeningbaasist. Enamik sportlasi töötab treeneritega lepingu alusel: see tähendab, et mängija maksab iga kuu teatud summa, lisaks arvab ta maha protsendi auhinnarahast. Treeneri palgale lisandub reeglina tasu väljakute kasutamise eest. Sageli saavad klubid tegutseda sponsoritena ja pakkuda tennisistidele tasuta väljakuid. Kui seda ei juhtu, maksab mängija kõige eest ise. Siis kujuneb treenerite töötasust ja tennisebaasi kasutamisest mängija suurim püsikulu. Selleks, et teha lõpuks kokkuvõte ja teha arvutused, kui palju kulutab oma karjäärile raha keskmine mängija, kes ei ole küll parimate tipus, kuid pürgib sinna, eeldame, et ta kulutab treenerile 2000 eurot kuus ja lisaks treeningbaas.