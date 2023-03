Rally Estonia tuli Tallinna murdmaasuusatamise MK-etapile appi

Kui murdmaasuusatamise MK-etappi panustab ligi 200 vabatahtlikku, siis WRC Rally Estonia heaks töötab tipphetkedel üle 3100 inimese, kellest samuti pea 200 inimest on abis vabatahtlikena. „Ralli toimumise nädal on meie jaoks ka mõnes mõttes nagu omaette laulupidu, ainult, et väga palju proove pole võimalik teha. Kui lähe antakse, peab laul kõlama.“

Kuigi Urmo Aava on tuntud mootorispordi eestkõnelejana, siis nelja lapse isana on talle oluline anda noorperele eluks kaasa harjumuse liikuda ja end spordiga heas toonuses hoida. „Alad, millega nad tegelevad, valivad lapsed ise. Näiteks poistele meeldib korvpall ja tütrele tantsimine. Mina lähen nende initsiatiiviga kaasa ja kui neil on millegi vastu huvi, siis aitan. Kuigi tegeleme mingil määral ka autospordi baasõppega, siis see on puhtalt nende enda soov. Samas leian, et autospordiga saab alati tegeleda, aga tervemana ja paremini elatud aastate vaatevinklist on mõistlik tegeleda traditsiooniliste aladega.“