Veel üks laskesuusaäss lõpetab karjääri

„Mul on olnud privileeg teha tööd alal, mida pean enda kireks. Tänu sellele on minu elus väga palju sõpru ja olen kohanud suurepäraseid inimesi. Olen väga tänulik kõigile, kes on mulle toeks olnud ja minusse uskunud. Teieta poleks see karjäär olnud võimalik,“ lisas sakslanna.