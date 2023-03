Venemaa on taas vehklemisrajal. „Meie sportlased pole selles süüdi, neilt ei tohi võistluste boikottimist nõuda“

Ent kas poleks võimalik moodustada opositsiooni, et nood 46 riiki, kes olid Venemaa vastu, annavad teada, et boikotivad turniire, kus osalevad valgevenelased ja venelased? Paalberg: „Kõik on nii värske, et me pole jõudnud ühisboikoteerimist arutada.“

Riik ei saa keelata

„Sportlastele ei tohiks panna mingit pinget, tuleb öelda, et neil on lubatud venelaste vastu vehelda, kuid lõppotsuse teeb igaüks ise. Kusjuures meie toetame ükskõik kumba otsust,“ avaldas Paalberg isiklikku arvamust. „Kui FIE kongress tegi venelastele ukse lahti, siis see otsus on legitiimne, nagu oli enne ka see, et nende ees uks kinni pandi. Alaliidud kaotasid võitluse, kui ei suutnud venelasi eemal hoida, mitte sportlased, kes sõna ei saanud. Ebaõiglane oleks vehklejatele öelda: meie, alaliidu juhid, panime puusse, aga maksma peate teie. Sportlased ei peaks kannatama ja neilt ei tohiks nõuda võistluste boikoteerimist.“