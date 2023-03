Juriidiliselt on kõik korras – Venemaa ja Valgevene vehklejad lubatakse alates maikuust, kui hakkab Pariisi olümpiale kvalifitseerumine, võistlusrajale tagasi. Protsess oli demokraatlik, kuigi paariariikide poolt olid enamasti ebademokraatlikud riigid, kes võitsid rahvusvahelise vehklemisliidu (FIE) erakorralisel videokongressil toimunud hääletuse 86 : 46. Nii irooniline, kui see ka pole, nõudnud üks Aafrika riigi esindaja ajal, kui räägiti Venemaa Ukrainas peetavast sõjast, et aitab lobast, hääletame kiirelt, siis saab olulisema tegevuse kallale asuda ehk putru keetma hakata.