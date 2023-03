„Kõik teavad, mille peale mängime.“ Väikesed detailid, mis määravad Kalev/Cramo pääsu Europe Cupi poolfinaali

Kalev/Cramol on FIBA Europe Cupis seljataga ridamisi ellujäämismänge. Kolmapäeval on panused veelgi suuremad, Saksamaal Bambergis on kaalul poolfinaalikoht. Eesti klubi peab kaitsma kolmepunktilist edu, eelmisel nädalal alistas Kalev/Cramo Tallinnas Bambergi 80 : 77.

Kuna edasipääseja selgub kahe kohtumise punktide kokkuliitmisel ja edu on niivõrd väike, algab mäng sisuliselt nullist.

„Sellistes mängudes on tähtis, kumb võistkond on rohkem valmis, kumb on teinud paremini korrektiive ja kas äkki on keegi midagi muutnud. Eriti olulised on lahtised pallid. Üks-kaks palli võivad otsustada mängu saatuse,“ ütles Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek teisipäeval vahetult enne Tallinna lennujaama sõitmist.