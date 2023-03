Pärnu tahab poolfinaalseeria tagasi koju tuua: vihasemaks see kaotus meid vast ei teinud

Seeria kolmas mäng toimub Tartus A Le Coqi spordihoones algusega 19.00.

Viimane mäng lõppes Bigbanki 3:2 võiduga ning esimeses kohtumises sai Alar Rikbergi juhendatav meeskond 3:1 võidu. Viimane viiegeimiline mäng oli tasavägine mitmel põhjusel – Pärnul oli mitu põhimeest tagasi rivis ja Tartul omakorda puudujaid ning probleeme mängu käima saamisega. „Kui hooaja alguses oli Eestis kolm sarnasel tasemel klubi, siis nüüd on Pärnu samuti taset tõstnud, lisandunud on Hindrek Pulk ja noored on kvaliteeti tõstnud,“ sõnas Rikberg.

„Minu koosseis on hetkel jätkuvalt veidi õhuke, aga tubli. Vangerdamisruumi väga palju pole. Ilusat võrkpalli või eraldi geimivõite ma play-offis taga ei aja, loeb vaid võit. Tempo on karm ja laveerime mängude ning puhkamise rütmis,“ lisas juhendaja, kes ilmselt ei saa jätkuvalt kasutada sidemängija Markkus Keelt. Tartu ei saa kasutada ka koduväljaku eelist, sest kohtumine peetakse olude sunnil A Le Coqi spordihoones, ent Rikbergi sõnul see midagi ei määra. „See saal on sarnane Pärnu saalile ja mingeid puudusi seal pole, seega mängu tulemust see ei mõjuta.“

Pärnu puhul on iga mängu eel oluline küsimus, kas peatreener Toomas Jasmin saab kasutada Hindrek Pulka. „Seekord Hindrekut töökohustuste tõttu taas pole,“ ütles Jasmin, kes samuti ei saa mängu panna hüppeliigest vigastanud Jörgen Vanamõisat. „Kui suudame seeria pühapäeval Pärnusse tuua, siis peaks Vanamõisa saama kaasa teha.“

Jasmini sõnul meeskonnas minnalaskmise tunnet pole ja igal juhul minnakse võitlema. „Käega löömist pole, vihasemaks see kaotus meid vast ka ei teinud. Selle kohta on raske midagi öelda, kuidas meie mäng pärast neljanda geimi edukat algust täielikult lagunes. Aga proovime uuesti ja tahame teha kõik võimaliku, et see seeria kolme mänguga läbi ei saaks,“ lisas peatreener.

Vajadusel toimub neljas kohtumine 19. märtsil kell 19.00 Pärnus ning viies Tartu Ülikooli spordihoones 22. märtsil kell 19.00.