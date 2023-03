VIDEO | Thomas Häberli: lumine Premium liiga algus võib meie meestele valikmängus isegi kasuks tulla

Kas peatreener eelistab, et koondislased mängiksid jäistel väljakutel või oleks parem, kui nad sellistes oludes, nagu Premium liiga on tänavu toimunud, üldse ei mängiks? „Nad saavad [enne koondisemängu] kaks mängu, mis on hea. Alati on parem, kui neil mängud all on. Alati on parem, kui sul on normaalsed olud. Aga jällegi... Me võime ka [Austrias] mängida halbades oludes ning siis on hea, kui me saame öelda, et me oleme lumel mänginud, sest seda võib ka Austrias juhtuda. Mis on õige, me ei tea. On, nagu on. Mäletan, et kui me kaks aastat tagasi tsüklit alustasime, oli koroona mängus ning olukord oli teistmoodi keeruline. Kõigepealt peavad nad olema terved ning mida paremas vormis nad on, seda õnnelikum ma olen. Ma ei saa seda liiga palju muuta,“ vastas Häberli.