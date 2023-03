BLOGI | Haalandi viis väravat aitasid City Meistrite liigas veerandfinaali, üle noatera pääsenud Inter taastas Milano hiilguse

Ühtlasi tähendas Interi edasipääs seda, et esimest korda pärast 2006. aastat on Meistrite liiga veerandfinaalis kaks Milano klubi. Kusjuures Inter jõudis viimati kaheksa parema sekka 2011. aastal ning AC Milan aasta hiljem.

Võõrustajatel vigastusega probleeme ei ole, kuid Leipzigi poolelt jäävad eemale väravavaht Peter Gulacsi, keskkaitsja Abdou Diallo ning poolkaitsja Xaver Schlager.

City juhendaja Pep Guardiola sõnul ei tohi mängijad ennast favoriidistaatusest heidutada lasta. „See on tore, et meid peeti hooaja alguses üheks suursoosikuks, aga reaalsus on see, et asjad pannakse paika väljakul veedetud 95 minuti jooksul. Nii kaugele jõudnud meeskonnad on kõik väga tugevad. Meil tuleb oma mäng peale suruda ja kohtumine võita, sest tiitlid on ainus, mis meile korda läheb,“ rääkis Guardiola, kes on City'ga viimasel viiel hooajal Meistrite liiga kaheksandikfinaalist edasi jõudnud.

Saksamaa klubi peatreeneri Marco Rose sõnul on võtmetähtsusega see, kuidas saadakse hakkama Manchester City tähtründaja Erlin Braut Haalandi takistamisega: „Me teame väga hästi, kes meil vastas on. Vajame julgust ja enesekindlust ning see ei teeks samuti paha, kui näitaksime selle hooaja parimat mängu. Kõik teavad, milleks Erling Haaland võimeline on. Avamängus saime tema vastu kaitsmisega hästi hakkama, aga teda on võimatu täielikult kontrolli all hoida.“

Õhtu teises matšis võõrustab võõrustab FC Porto Milano Interit. Avamängu võitis Itaalia klubi 1:0 tänu Romelu Lukaku 86. minuti väravale. Enne seda oli Porto jäänud ka väljakule kümnekesi, sest ründav poolkaitsia Otavio teenis 78. minutil teise kollase kaardi.

Porto peatreeneri Sergio Conceicao rääkis korduskohtumise eel, et koduväljakul ei minda iga hinna eest väravat jahtima, sest vastasel juhul : „Meil on 90 minutit aega, et avamängu tulemus ümber pöörata. Aga selle jaoks tuleb meil terve kohtumise jooksul targalt mängida. On väga tähtis, et me ei hakkaks liiga usinalt ründama. Peame olema kannatlikud, aga samal ajal piisavalt agressiivsed.“

Interi juhendaja Simone Inzaghi on enne korduskohtumist elevil: „Meil on võimalus astuda suur samm edasi. Inter on jõudnud kaks hooaega järjest 16 parema sekka, mida ei juhtunud vahepeal 10 aastat. Nüüd soovime aga veelgi kaugemale jõuda ning oleme selleks kõvasti vaeva näinud. Avamäng toimus San Sirol, aga korduskohtumine tuleb isegi veel keerulisem ja põnevam,“ rääkis Inzaghi, kes eelmisel hooajal tunnistas kaheksandikfinaalis Liverpooli 2:1 paremust.

Eelmisel nädalal tagasid koha Meistrite liiga veerandfinaalis Lissaboni Benfica, Londoni Chelsea, Müncheni Bayern ja AC Milan.