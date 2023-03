Vormeliboss Mick Schumacherist: surnud hobust ei ole võimalik elustada

„Ma lihtsalt istusin temaga maha ja selgitasin, et peame meeskonda kogenud sõitjaga edasi arendama,“ sõnas Steiner. „See on osa tööst. Seda ei ole ilus teha. Ma ei naudi seda, aga sa pead lihtsalt olema professionaalne.“

„Schumacheriga tegelemine polnud lihtne, nagu võite ette kujutada. Ta ei olnud õnnelik. Ütleksin, et ta nägi seda kirja seinal. Ta on tark poiss. Tal oli kaks aastat aega ja me ei jõudnud sinna, kuhu tahtsime ja ma pidin tegema mõned muudatused. Surnud hobust ei ole võimalik elustada,“ lausus tiimijuht.