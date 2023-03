BBC lubas Linekeri uuesti eetrisse. Poliitik lajatas: „See on hale kapitulatsioon!“

62-aastane Lineker oli eetrikeelu saanud pärast oma Twitteri säutsu, kus ta kritiseeris valitsuse uut asüülipoliitikat, millega üritatakse peatada migrantide sissevoolu.

Endine ründekuulsus säutsus Twitteris: „Suurt sissevoolu pole. Me võtame vastu palju vähem pagulasi kui teised suured Euroopa riigid. See on lihtsalt mõõtmatult julm poliitika, mis on suunatud kõige haavatavamate inimeste pihta. Seda tehakse keeles, mis ei erine sellest, mida kasutas Saksamaa 30ndatel aastatel.“

Mõistagi ajas võrdlus Natsi-Saksamaaga valitsuspartei liikmed marru ning reedel nõudis BBC „erapooletuse reeglit rikkunud“ Linekerilt avalikku vabandamist. Kuna 1986. aasta MMi suurim väravakütt keeldus vabandamast, eemaldati ta eetrist.

Eile tegi BBC avalikkkuse survel kannapöörde. „Kõik saavad aru, et möödunud päevad olid keerulised BBC töötajate, kaastöötajate, saatejuhtida ning, mis kõige olulisem, meie publiku jaoks. Palun selle eest vabandust,“ sõnas BBC peadirektor Tim Davie.

Briti peaminister Rishi Sunak teatas, et see oli õige, et BBC sedasi asja lahendas.

Ka Lineker on rahul, et erimeelsused said ületatud. „Olen rõõmus, et pärast pöörast nädalavahetust on olukord lahenenud. Tänan kõiki meeletu toetuse eest, eriti oma kolleege BBC sporditoimetuses erilise solidaarsuse eest. Olen BBC-s olnud spordisaadete juht pea kolm aastakümmet ja tohutult uhke, et saan töötada maailma parimas ja ausaimas ringhäälingus,“ teatas Lineker.

Konservatiivide parlamendisaadik Philip Davies teatas aga Mail Online'ile, et BBC otsus oli „haletsusväärne kapitulatsioon“ Linekeri ees.

Tööpartei liige Lucy Powell ütles samas, et Linekeri naasmine on teretulnud, kuid „BBC erapooletuse ja sõltumatuse kohta valitsuse survest on üleval endiselt palju küsimusi“.