VAATA JA KUULA | Kullamäe vajab juuksevärvi, Tartul uus peatreener sihikul, kas korvpalliliit reageerib üle?

Üdini tõsiseid teemasid on päris mitmeid. Räägime lahkunud Eesti korvpallitähest Jaak Lipsost, NBA tähe Ja Moranti püstoliga ööklubis vehkimisest, Ukraina sõjast ja sellega seoses Eesti korvpalliliidu presidendi Priit Sarapuu avaldusest mitte minna mängima olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri. Juhul kui Venemaa koondis lubatakse turniirile.

PAF Eesti-Läti korvpalliliiga arutelude juures peatume seekord pikemalt mängul TalTech/Optibet – Pärnu Sadam. Selgub, et Kullamäe teeb plaane, mis ükski ei toimi. Uurime lähemalt.

Tartu Ülikool/Maks&Moorits meeskonna spordidirektor saab häid soovitusi peatreeneri valikuks. Janar Talts puikleb küll vastu, aga põhjenduste laviinis lisanduvad veel mõned head valikud. Tundub, et Tartus läheb põnevaks.

Kalev/Cramo osas on jututeemaks FIBA Europe Cupi play-off Saksamaa klubi Bambergiga. Käesoleval hooajal on eurosarjas suudetud võita mitu nii-öelda ellujäämismängu ja see võiks anda lootusi ka veerandfinaali korduskohtumiseks.