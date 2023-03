The League’il portugallasega kohtuv Maikel Asturit köidab poksi juures adrenaliin, närv ja hirm

Astur astub laupäeval vastu porgaallasele Adilson Semedole. Vanuse poolest on mehed sarnased, mõlemad 25-aastased ning kaalgi on täpselt sama – 77 kg. Astur on 190 cm pikk, portugallane 182. Asturi profikontol on 24 võitu ja 9 kaotust, Semedol 9 võitu ja 7 kaotust. Astur on The League’iks valmistunud juba jaanuarist. Eestis treenib ta enda sõnul Eesti parimate treenerite käe all: Mairo Astur ja Aleksei Kurdin ning Eesti parim jõutreener Kaido Leesmann.

Et mitte jätta midagi juhuse hooleks, valmistus ta ka Hollandis treeninglaagris, kus on käinud juba aastaid, et olla ringis supervormis. Astur märgib, et sealsetel treeneritel on suured teadmised ning kohal on arvukalt sportlasi, kellega harjutada: „Konkurents on see, mis viib edasi ja seda on mul vaja!“

Ta on veendunud, et hea treener toodab ka head sportlast. „Koostöö peab põhinema heal usaldusel ja tagasisidel. Treener peab mõistma sportlast ja sportlane treenerit. Eks egod ikka põrkavad kokku, aga lõppude lõpuks laheneb asi alati, kuna nii treener kui sportlane teevad seda armastusest spordi vastu,“ arvab ta. Hollandist tagasi tuli Maikel küll väsinuna, kuid enesekindlana ja ta teab, et ta on ettevalmistuseks andnud endast kõik.

Parim ettevalmistus on see, kui oled endast kõik andnud

Astur on öelnud, et raske trenn on tema jaoks ühtlasi mentaalne ettevalmistus. „Arvan, et kõige parem mentaalne ettevalmistus on see, kui sa tead, et oled endast ettevalmistusel kõik andnud ning teinud piisavalt sparre tugevate partneritega. Siis on teada, et oled andnud endast kõik ja ei saagi rohkem midagi teha,“ usub ta.

Ringi astumine on tema arvates asendamatu tunne. Enim köidab teda poksi juures adrenaliin, närv ja hirm.

Oma suurimaks relvaks peab Astur kodupublikut, aga kodumaal on veelgi eeliseid. Kuna ta on viimasel ajal võistelnud ainult välismaal, on ta toitunud enne matše tavalistest hotelli hommikusöökidest. Kuna nüüd võistleb ta Eestis, saab ta üle pika aja süüa klassikalisi asju, mida ta sööb iga päev ettevalmistuseks.