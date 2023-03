Norra laskesuusalegend lõpetab sportlaskarjääri

32-aastane Röiseland on üks edukamaid talisportlasi. Ta on võitnud kolm olümpiakulda ja 13 maailmameistritiitlit, hooajal 2021/22 krooniti ta MK-sarja üldvõitjaks.

„Kui on tõsi, et ta [Röiseland – toim] kavatseb tippspordist lahkuda, on see minu arvates väga kurb. Ta on endiselt fantastiliselt hea laskesuusataja,“ sõnas NRK laskesuusaekspert Ola Lunde.

Tänavuse hooaja eel terviseprobleemidega hädas olnud Röiseland tunnistas juba veebruarikuise MMi ajal, et mõtleb karjääri lõpetamisele. „Kes teab? Üritan lihtsalt hetki nautida. Olen täiesti teadlik, et see võis olla mu viimane MM, seega on oluline seda nautida,“ ütles Röiseland NRK-le.

Norra laskesuusatamise liit on teisipäeva hommikuks kokku kutsunud pressikonverentsi, kuid täpset teemat ei ole avalikustatud. NRK teatel on teemaks just Röiselandi lõpetamine.