Jalgpalliliit alustab Eestis ainulaadset füsioterapeutide ja arstide koolitusprogrammi

„Olen sama koolitusprogrammi kahel korral läbinud UEFA egiidi all ja nüüd on aeg kogutud teadmised edasi anda kolleegidele Eestis,“ rääkis Kaspar Rõivassepp. „Koolituse eesmärk on anda osalejatele selge õpetus ja struktuur, kuidas kriitilistes meditsiinilistes situatsioones käituda, langetada õigeid otsuseid ja abi anda. Käsitleme palju erinevaid teemasid tõsistest traumadest kuni kardiaalse äkksurmani välja. Sarnasel kujul koolitust pole Eestis varem toimunud ja minu hinnangul on see äärmiselt vajalik,“ selgitas Rõivassepp EJLi pressiteate vahendusel.