Nädal piiri taga: Laak pääses Prantsusmaa karikafinaali, Saar jõudis Bahreini liigas finaali

Prantsusmaa meistriliiga põhiturniiril pidi Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete kodus vastu võtma 2:3 (14/25 25/14 25/22 18/25 10/15) kaotuse Narbonne´ilt. Kreek tõi 12 punkti (+7). Tabelis on Sete 40 punktiga seitsmes.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidi Kertu Laagi koduklubi RC Cannes tunnistama Beziersi 3:1 (21/25 25/23 25/13 25/22) paremust, Laak tõi oma naiskonna parimana 23 punkti (16). Tabelis on Cannes 36 silmaga kaheksas. Karolina Kibbermanni tööandja Marcq En Baroeul on 22 punktiga 11. kohal. Lisaks pidas Cannes karikavõistluste poolfinaali, kus saadi 3:2 (25/21 25/23 17/25 20/25 15/13) jagu Venelles´ Pays D´Aix naiskonnast. Laak panustas 15 punkti (+2). Finaalis on vastaseks Beziers.