Läti tipptennisist: kui ma venelastega ei mängi, peaksin karjääri lõpetama

Ostapenko selgitas pärast Indian Wellsi kolmandas ringis saadud 6:0, 0:6, 4:6 kaotust Petra Kvitovale (WTA 15.), et kuna WTA lubab venelased ja valgevenelased neutraalsete sportlastena turniiridele, ei ole tal võimalik nende vastu mitte mängida. Maailma 30 parema hulgas on hetkel viis venelannat ja kaks valgevenelannat.

„See tähendab, et kui ma nende vastu ei mängiks, peaksin oma karjääri lõpetama,“ sõnas 25-aastane Ostapenko. „Aga ma ei kavatse seda teha, sest olen tennisist ja see on minu ala. Kahjuks on olukord selline.“