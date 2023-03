Hyundai WRC-tiimi boss ootab Mehhiko rallilt võitu

„Nüüd on meil pärast asfaldirallit ja lumerallit ees selle hooaja esimene sõit kruusal. Kruusateedel esines meie meeskond eelmisel hooajal suurepäraselt. Loomulikult on meie eesmärk ka sel aastal samamoodi jätkata,“ kommenteerib Hyundai boss Cyril Abiteboul.

Ta jätkas: „Kõigil meie ekipaažidel on Mehhiko ralli kogemus ja nad teavad, mida tähendab suur kõrgus ja kuumus nii autole kui ka meeskonnale.“

„Sõidame esimest korda sellistes tingimustes hübriidseadmega. Kui saame õiged kohandused valitud, saame teiste ees konkurentsieelise. Nii sõitjad kui ka mina tunneme end kindlalt, nii et ma ei näe põhjust, miks me ei võiks hooaja avavõitu võtta,“ on Abiteboul optimistlik.