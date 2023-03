AJAKAVA | WRC sarja hooaja kolmas etapp röövib rallifännidelt tublisti unetunde. Delfi on Mehhikos kohapeal!

Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) alustavad alustavad Mehhiko rallit esikohalt „teepuhastajana“, sest tõusid Rootsi ralli võiduga veebruari keskel MM-sarja juhtima (41 punkti). Kalle Rovanperäl (Toyota) on teisena koos 38 punkti, Thierry Neuville'il (Hyundai) kolmandana 32.

„Jokkerina“ on Toyotal Mehhikos kaasas Sebastien Ogier, kes stardib tiimikaaslase Elfyn Evansi järel viiendana, Hyundai on oma kolmanda sõitjana etapile võtnud Dani Sordo, kelle stardipositsioon on esimesel täispikal päeval üheksas.