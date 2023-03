Lappi pakatab enesekindlusest: võitleme Mehhiko rallil võidu nimel

Kuna hooaja kaks esimest võistlust pole Lappil õnnestunud ja ta on MM-sarjas 15 punktiga alles seitsmes, saab ta Mehhikos soodsa stardikoha.

„Mehhiko on alati eriline võistlus. Mootori võimsus langeb suure kõrguse tõttu. Ka temperatuurid on kõrged, seega on huvitav näha, kuidas uus hübriidseade väljakutsega toime tuleb. Meie stardipositsioon peaks olema hea, sest eessõitvad autod on juba sõiduliinid puhastanud,“ sõnas Lappi Hyundai pressiteate vahendusel.

„Eesmärk on sõita ühtlane ja tugev nädalavahetus. Arvan, et väärime seda pärast kahe esimese ralli katsumusi. Arvan, et meil peaks olema kõik võimalused esikoha eest võidelda,“ lisas soomlane.

Kui Toyota ja M-Sport testisid Mehhiko etapi eel masinaid Hispaanias Almería piirkonnas, siis Hyundai tegi oma testisõidu samuti Hispaanias, kuid Huelvas.

„Mehhiko ralli kiiruskatsed on tegelikult Rootsi võidusõidu täielik vastand. Katsed on aeglased ja väga tehnilised. Kuna teel on ka lahtist kruusa, siis on ühtlasi libe. Seetõttu peab heas korras olema eelkõige masina tagumine osa,“ sõnas Lappi.

32-aastane Soome piloot on etapi eel optimistlik, sest Lõuna-Korea autotootja meeskond oli eelmisel hooajal konarlike ja kõvade kruusateedega võistlustel väga konkurentsivõimeline.

„Selle autoga on natuke teistmoodi sõita kui minu eelmise aasta masinaga (Toyota). Siiski pole seda raske juhtida. Kui saaksin midagi muuta, siis diferentsiaalilukke. Selliseid asju tuleb aga teha klassifikatsiooni jokkerite kaudu, nii et ma ei tea, kas see on võimalik,“ resümeerib Lappi.

Ühtlasi kiidab soomlane meeskonna sisekliimat: „Tiimis on hea tunne ja arvan, et võime Mehhikosse julgelt minna.“

Lappi oli hooaja avaetapil Monte Carlos kaheksas ja piirdus Rootsi talverallil seitsmenda kohaga.

Mehhiko MM-ralli algab meie aja järgi reede varahommikul kahe lühikese kiiruskatsega.