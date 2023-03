OTSE DELFI TV-s | Rünnakul suurepäraselt mänginud Kalev/Cramo juhib otsustavat veerandfinaali kaheksa punktiga

„Sellistes mängudes on tähtis, kumb võistkond on rohkem valmis, kumb on teinud paremini korrektiive ja kas äkki on keegi midagi muutnud. Eriti olulised on lahtised pallid. Üks-kaks palli võivad otsustada mängu saatuse,“ ütles Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek teisipäeval vahetult enne Tallinna lennujaama sõitmist.