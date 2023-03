Joonas Tamme koduklubi püsib Rumeenias tiitliheitluses

Joonas Tamm sekkus eilsesse mängu 85. minutil. Tänavusel hooajal on Eesti koondislane FCSB eest platsil käinud 28 korda, millest lõviosa kohtumisi on alustanud algkoosseisus.

Rumeenia kõrgliiga tabelis hoiab FCSB 57 punktiga kolmandat kohta. Liiga liider on Farul Constanta, kes on kogunud 64 punkti. Hooaja lõpuni on jäänud veel 10 vooru.