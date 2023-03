Kahekordne suure slämmi finalist vaevleb kriisis

Norralane on üks uue generatsiooni andekamaid noormängijaid, kes on iga aastaga pürginud maailma tipule aina lähemale. Maailma edetabelis neljandal kohal paikneva skandinaavlase möödunud hooaeg kujunes konkurentsitult karjääri edukaimaks, mille käigus mängis ta nii Prantsusmaa lahtiste kui ka US Openi finaalis.