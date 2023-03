Henry Rohtla kohtub The League'il ülikogenud Taani võitlejaga. „Tal on aeg passi hakata vaatama. Aitan teda selles“

Rohtla (31) on The League’il vastamisi astumas väga kogenud võitlejaga Taanist, Rhassan Muharebiga (41), kelle kontol on ligi 200 matši.

„Mul on oma vastase suhtes äärmiselt suur austus. Küll aga on aeg mehel passi vaadata ja vaikselt hakata pensioni peale mōtlema. Ma aitan teda!“ muigab Rohtla.

Muhareb pole Eestis sugugi esimest korda. Eelmise aasta aprillil võitles ta The League'il Valeri Golubeviga, võites teda kohtunike ühehäälse otsusega. 2010. aastal kohtus Muhareb Paides toimunud Amserv Cupil peamatšis tänase The League'i peakorraldaja Kevin Renno endaga.

Rohtla enda kontol on 15 matši – 11 võitu (neist 4 nokaudiga) ja 4 kaotust. Eelmisel aastal sai ta oma nimele aasta alguses Eesti meistritiitli kikkpoksis ning maikuus osales MM-il Abu Dhabis. Viimati oli ta ringis 2022. aasta King of Kingsil. Tema vastaseks oli selle organisatsiooni esimese kategooria võitleja Aleh Moshnin, keda ta võitis nokaudiga kolmandas raundis.

Treener õpetanud välja mitmeid professionaalseid võitlejaid

Et matšiks valmistuda, otsustas Rohtla Inglismaa treeninglaagri kasuks, kuna tema matš The League’il tuleb Muay Thai reeglitega ja MMA kinnastega. Just Inglismaal töötav treener Christian Knowles põhineb Muay Thai reeglitele ning on õpetanud välja mitmeid professionaalseid võitlejaid, kellest omakorda paljud on tänaseks kaugele jõudnud maailmameistrid.

„Ma kohtusin temaga juba eelmisel aastal Abu Dhabis, kui me käisime MM-il. Ma läksin lihtsalt ta juurde ja ütlesin, et ta on äge treener ja ma tahaksin temaga koos trenni teha,“ meenutab Rohtla. Edasi suhtlesid poksija ja treener sotsiaalmeedia kaudu ja Rohtla andis mõista, et oleks väga huvitatud Christiani laagrisse tulemisest.

Treeninglaagris antakse võimalus enda päevaplaan ise ülesse ehitada

„Tavaline päev oli selline, et ma hommikul ärkasin, läksin trenni, mis kestis umbes kaks tundi. Pärast seda sõin, puhkasin ja õhtul uuesti trenni. Ja nii iga päev,“ kirjeldab ta enda argipäeva laagris.