VIDEO | Hooaega uskumatu võiduga alustanud Kristin Tattar: enda meelest ma ei mänginud esikoha peale

„Karjääri üks hullumeelseimaid võite. Ma viimase raja eel ei arvanud, et mul on mingitki võiduvõimalust,“ tunnistas Tattar võistluse järel. Kolmepäevane Waco Open algas Tattarile edukalt, sest teisele võistluspäevale läks ta kaheviskelise eduga Ella Hanseni ees. Kuid järgmistes raundides andis eestlanna edu käest ning võistlust läks juhtima Hansen.

Finaalringil vahe suurenes ning veel loetud korvid enne lõppu oli Hanseni edu juba neljaviskeline. Ka viimasele korvile läks Tattar teisel positsiooni. Esimest Disc Golf Pro Tour’i võitu jahtinud Hansen aga murdus pinge all ning eksimused tõid kaasa mitu karistusviset, mistap Tattar kindlustas endale ootamatu võidu.

„Vaatasin ja avastasin, et mul on võimalus võita. Ma olin ühel hetkel juba alla andnud. Kruiisisin niisama ja oma peas ma ei mänginud esikoha peale. Kui adusin, et olen ühe tabava viske kaugusel esikohast, sain aru, et pean keskenduma. Ja tegin selle ära,“ oli Tattar rahul.