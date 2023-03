Finaalist ühe võidu kaugusele jõudnud Tartu Bigbanki peatreener Rikberg: meil on ogar mängugraafik

„Selge on see, et meil on ogar mängugraafik. Peame mängima üle päeva, me ei saa trenni teha ja me ei saa puhata. Mehi on vähe, olukord on raske, aga ei saa viriseda ja oleme õnnelikud võidu üle,“ võttis Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg Duo5 otseülekandes poolfinaali teise matši kokku.

Kui esimese mängu järel arvas Rikberg, et võit võeti koleda esitusega, siis sel korral Balti liiga meistri treener päris seda meelt polnud. „Liiga palju arvatakse, et me peamegi võitma. Reaalsuses oli Eestis hooaja alguses kolm võrdset meeskonda ja Pärnu, kes oli paar sammu maas. Nüüd on Pärnule lisandunud mehi, noored on saanud paremaks ja nad on jõudnud järele. See pole ime, et nad on võimelised mängima kvaliteetselt,“ selgitas Rikberg, kes alates märtsist võttis üle ka Eesti koondise juhendamise.