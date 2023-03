Linnamäe jõudis dramaatilisel Fafe ERC-rallil poodiumile, Virves noppis kaks kiiruskatsevõitu

Läbi pühapäeva esikümne aegu näidanud Linnamäe oli arusaadavalt tulemusega rahul. „Arvestades, et meil on uus auto, ja me pole sellega saanud kuigi palju testida, siis minu meelest on tulemus okei. Soovinuks tippudele lähemal olla, kuid läbi nädala jäi sellest puudu,“ rääkis 24-aastane eestlane ralli finišis.