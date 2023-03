Eesti käsipallikoondis kaotas Iisraelile ja kukkus grupis viimaseks. Patrail: nii ei saa mänge võita

27 : 29 kaotus tähendab, et Iisraelil ja Eestil on grupis üks võit. Kuna mõlemad omavahelised kohtumised päädisid võõrustajate kahepunktilise võiduga, siis vaadatakse neis matšides visatud võõrsil väravaid. Kuna Iisrael sai neid kirja 28 ja Eesti 27, siis on eestlased grupis neljandad ehk viimased. Sealjuures peavad lõpuks neljandaks jäävad meeskonnad järgmise valiktsükli eel läbima eelkvalifikatsiooni.