Hõreda stardinimekirjaga Holmenkolleni MK-maratonil võtsid norralannad kaksikvõidu

Võistluse järel oli Haga pisarais. „See oli tegelikult minu parim võistlus alates 2018. aasta olümpiamängudes. Sellest on möödas viis aastat, mis ütleb nii mõndagi,“ rääkis Haga kohalikule meediale. „Eriti keeruline oli möödunud aasta. Sain novembris koroona ja tundsin, et mul polnud seejärel võimalustki MK-sarja peale saada. Proovisin olla hea varunaine, tänane oli minu kättemaks.“

MK-sarja üldliidrina jätkab Weng, kelle edu Digginsi ees on ligi sada silma. Kolmas on soomlanna Kerttu Niskanen, kes Holmenkollenis sai kaheksanda koha. Sel hooajal toimub veel kuus etappi. Järgmisel nädalal on maailma parimad suusatajad Norras Drammenis ning Rootsis Falunis. 21. märtsil võtavad sportlased mõõtu Tallinna Lauluväljakul toimuvas sprindis, tolle võistluse pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.