Poolfinaalide teine raund: kas Bigbank ja Selver/TalTech haaravad 2:0 edu või suudavad Barrus ja Pärnu võiduarve avada?

„Tartu oli esimeses kohtumises unine ja nad hakkasid alles lõpus mängima nii nagu nende tase on. Punkt-punktis olukordades on nemad ikkagi tugevamad ja eks palju sõltubki, kui palju Tartu laseb meil mängida. Püüame neid serviga suruda, ega meil muud varianti pole. Ja oma vastuvõtt tuleb ka korras hoida,“ sõnas Jasmin. „Ootama ei tohi midagi jääda, läheme täiega peale, meil pole kaotada midagi!“

Tartu juhendaja Alar Rikberg avamängu üle väga ei nurisenud, sest Balti liiga nädalvahetus oli meestel veel kehades. „Kõige olulisem on tahtejõud ja keskendumine, selles osas oli hea, et oli tasavägine mäng – loodetavasti äratas mehed üles. Esimeses kohtumises oli meil esimeses pooles puudu hea serv ja ründajate koostöö sidemängijaga lonkas samuti. Minu eesmärgid selles seerias on samad – võimalikult kiirelt see lõpetada,“ sõnas Rikberg enne homset mõõduvõttu.

Tallinna klubi võttis avamatšis üsna kindla 3:0 võidu ja peatreener Andres Toobal tahab samas vaimus jätkata. „Me ei olnud seeriat alustades heas seisus, aga usun, et enesekindluse jaoks oli see võit hea. Midagi lihtsat meid võõrsilmängus ees ei oota, võtame mäng korraga ja püüame mitte seeriale mõelda. Ka avamängu algus oli raske ja tasavägine, ent siis nad murdusid. Kui me oma servi tööle saame, on edu loota, kui ei saa, läheb väga keeruliseks,“ kommenteeris Toobal.