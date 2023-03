Uku Jürjendal: vahel on vaja käia täiesti mudas ära, et siis jälle kõrgemale tõusta

Ettevalmistusperiood sai alguse GLORY võistlusõhtuga, mis toimus 11. veebruaril. Paraku lõppes see tagasilöögiga, sest poksija sai kõhuviiruse, mille kiuste otsustas ta siiski ringi astuda. Paraku lõppes toonane matš kaotusega, kuid nüüd on mees valmis ennast The League’il taas parimast küljest näitama.

Tagasilöök enne GLORY matši

Jürjendal ootas suure huviga enne The League’i toimunud GLORY matši, et oleks võimalik enda hea vorm võiduks realiseerida. Kahjuks hakkas kõik viltu vedama juba paar päeva enne võitlust, kui poksija tundis, et on saanud endale kõhuviiruse või toidumürgituse.

„Ükski toit ega jook sees ei püsinud. Tegin kõikvõimaliku selleks, et taas jalule saada – erinevad rohud, ensüümid, probiootikumid, söetabletid, aga mitte midagi ei aidanud,“ meenutab ta.

GLORY võistluse päevaks ei olnud Jürjendal ligilähedalgi sellises konditsioonis, mida ta oli peale laagri lõpetamist. Siiski ei kaalunud eestlane kordagi matši ära jätmist, kuna see oleks tähendanud kannatusi kõigile teistele, alustades vastasest kuni GLORY korraldajateni välja.

Olematu energia ning vedelikupuuduse kiuste ajas mees vahetult enne ringi minekut näpud kurku, et ta ei hakkaks sadade tuhandete vaatajate ees oksele. 140 kg kaaluv vastane ei jätnud Jürjendalile muud varianti, kui lihtsalt vastu pidada ning lööke lõpuni taluda.

„Matš algas, 30 sekundit ja olin erroris, nõrk ja jõuetu. Vastane oli tasemel ja lammutas muidugi korralikult oma 140 kg kehamassiga. Mõtlesin vaid, et ainus lootus on see, et ta töötab end tühjaks, kui suudan neid lööke taluda. Äkki ta väsib ja saan talle vastuse anda, aga mul ei olnud seda jõudu ja mõtlesin vaid ellujäämisele,“ tõdeb Jürjendal.

Jürjendal usub, et tema elus on kuidagi nii, et on vaja käia täiesti mudas ära, enne kui saab jälle kõrgemale tõusta.

Vaimne ja füüsiline valmistumine