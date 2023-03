TIPPHETKED | Kahevõistluse MK-etapil näitas võimu võitmatu Riiber, Ilves tõusis suusarajal üheksa kohta

Ilves piirdus Holmenkollbakkeni HS134 mäel sedapuhku 113-meetrise hüppega, mis andis talle 86,5 punkti ja 24. koha. Ülekannet kommenteerinud Rauno Loiti sõnul jäi Ilvesel vajaka eelkõige hoovõtu kiirusest, mida ilmestab hästi see, et viie poomi võrra madalamalt hüpanud Riiber sai üles täpselt sama suure kiiruse. „Ma arvan, et küsimus ei ole mitte hoovõtu asendis, vaid selles, et suusad puudutavad hüpperaja äärt. Kuna Oslo raja ääred pole jääst, vaid portselanist, siis need on natuke mustemad ja takistavad hüppamist rohkem,“ selgitas Loit.