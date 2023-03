DELFI VIDEO JA FOTOD | Mängult kiirabiga minema viidud Sten Saaremäel läheb operatsioonile

Keila KK teatas, et reedesel mängul vigastada saanud Sten Saaremäel siirdub järgmisel nädalal operatsioonile. „BC Kalev/Cramo vastu mängides vigastasin end ja hilisematel uuringutel selgus, et põlve alla kinnituvas sääreluus on luumurd. Kiiremaks taastumiseks tehakse operatsioon ja ilmselt sellel hooajal enam ei mängi,“ tõdes Saaremäel ise.

Peatreener Peep Pahv sõnab, et Steni vigastus on meeskonnale väga suur löök. „Loomulikult on see valus mängijale endale, sest raskest vigastusest paranemine ja platsile tagasitulek pole kunagi kerge. Ühiselt veedetud hooaeg on aga näidanud, et Sten on võitleja ning olen kindel, et ta suudab uueks hooajaks olla veel paremas vormis.“