FOTO | Autoralli EM-etapil toimus ränk avarii, Linnamäe heitleb kolmanda koha nimel

Enne pühapäeval kavas olevat kaheksat katset juhib Portugali ERC-etappi soomlane Mikko Heikkilä (Škoda Fabia Rally2 evo), kelle edu norralase Mads Östbergi (Citroen C3 Rally2) ees on 4,2 sekundit. Kolmas on uusmeremaalane Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2, +17,2) ja neljas Eesti-Suurbritannia ekipaaž Georg Linnamäe - James Morgan (Hyundai i20 N Rally2, +21,3).